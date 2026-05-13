СМИ: Иран отказался вести переговоры с США без выполнения пяти условий
Тегеран не будет вступать во второй раунд переговоров с Вашингтоном без выполнения ими пяти условий, сообщает Fars.
По данным агентства, эти требования Иран направил США в ответ на американский план из 14 пунктов. Среди условий — прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций, разблокировка замороженных средств Тегерана, компенсация причиненного боевыми действиями ущерба и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.
Выполнение требований необходимо для создания «минимального уровня доверия» между сторонами. Иран заявил пакистанским посредникам, что морская блокада портов после объявления перемирия укрепила в Тегеране мнение о том, что США нельзя доверять.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделка США с Ираном может быть заключена до 14 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Бывший замглавы Минприроды Буцаев объявлен в розыск
- СМИ: Иран отказался вести переговоры с США без выполнения пяти условий
- Исследование: Индекс счастья россиян упал до минимума за 15 лет
- Чиновники стали называть аборт «негативным выбором при беременности»
- СМИ: Певица Линда проходит свидетелем по делу о присвоении прав на песни Фадеева
- Путин заявил о подготовке совещания по экономической ситуации в стране
- Песков: Россия уведомила США и другие страны об испытаниях «Сармата»
- СМИ: У детских книг появились пометки о наркотиках из-за упоминания зелий и волшебной пыльцы
- Площадь пожара на территории Измайловского Кремля увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
- Трамп опроверг достижение договоренности с Россией по Донбассу