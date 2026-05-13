СМИ: Иран отказался вести переговоры с США без выполнения пяти условий

По данным агентства, эти требования Иран направил США в ответ на американский план из 14 пунктов. Среди условий — прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций, разблокировка замороженных средств Тегерана, компенсация причиненного боевыми действиями ущерба и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

Выполнение требований необходимо для создания «минимального уровня доверия» между сторонами. Иран заявил пакистанским посредникам, что морская блокада портов после объявления перемирия укрепила в Тегеране мнение о том, что США нельзя доверять.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделка США с Ираном может быть заключена до 14 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

