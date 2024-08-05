СМИ: Иран не будет смягчить реакцию на убийство Хании
Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, Тегеран намерен нанести ответный удар по Израилю. Таким образом иранские власти отвергли попытки США и арабских стран смягчить свою реакцию на убийство высокопоставленного политического лидера ХАМАС.
3 августа Иран сообщил арабским дипломатам, что ему все равно, спровоцирует ли ответ войну.
Ранее три официальных лица Соединенных Штатов и Израиля не исключили, что Иран может нанести удар по Израилю 5 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru