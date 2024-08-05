СМИ: Иран не будет смягчить реакцию на убийство Хании

Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Wall Street Journal.

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По данным издания, Тегеран намерен нанести ответный удар по Израилю. Таким образом иранские власти отвергли попытки США и арабских стран смягчить свою реакцию на убийство высокопоставленного политического лидера ХАМАС.

3 августа Иран сообщил арабским дипломатам, что ему все равно, спровоцирует ли ответ войну.

Ранее три официальных лица Соединенных Штатов и Израиля не исключили, что Иран может нанести удар по Израилю 5 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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