СМИ: Иран не будет смягчить реакцию на убийство Хании

По данным издания, Тегеран намерен нанести ответный удар по Израилю. Таким образом иранские власти отвергли попытки США и арабских стран смягчить свою реакцию на убийство высокопоставленного политического лидера ХАМАС.

3 августа Иран сообщил арабским дипломатам, что ему все равно, спровоцирует ли ответ войну.

Ранее три официальных лица Соединенных Штатов и Израиля не исключили, что Иран может нанести удар по Израилю 5 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

