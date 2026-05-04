Иранские военные не пропустили американские корабли в Ормузский пролив

Вооруженные силы Ирана заявили, что не пропустили корабли США в Ормузский пролив. Об этом со ссылкой на пресс-службу иранской армии сообщает гостелерадиокомпания Ирана

В Иране призвали воздержаться от прохода через Ормуз без разрешения страны

Отмечается, что вход эсминцев США в пролив был предотвращён «после быстрого и решительного предупреждения».

«Благодаря решительному и быстрому предупреждению... удалось предотвратить вход американо-сионистских вражеских эсминцев в Ормузский пролив», - говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: Соцсети/USNavyEurope
