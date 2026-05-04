Иранские военные не пропустили американские корабли в Ормузский пролив
Вооруженные силы Ирана заявили, что не пропустили корабли США в Ормузский пролив. Об этом со ссылкой на пресс-службу иранской армии сообщает гостелерадиокомпания Ирана
Отмечается, что вход эсминцев США в пролив был предотвращён «после быстрого и решительного предупреждения».
«Благодаря решительному и быстрому предупреждению... удалось предотвратить вход американо-сионистских вражеских эсминцев в Ормузский пролив», - говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Аналитик назвал уровень ставки ЦБ для экономического роста
- Врач связала ухудшение зрения у молодежи с контрацепцией и антидепрессантами
- Австрия выслала трех российских дипломатов
- Дипломат назвал Турцию не самым честным посредником для переговоров по Украине
- Кто не рискует: Россияне не отказались от вкладов из-за налогов и снижения ставки
- Иранские военные не пропустили американские корабли в Ормузский пролив
- Мелодрама, ромком и Кузя: Какие фильмы сделали кассу апреля
- ИИ-революция: Когда «Оскар» проиграет в борьбе с нейросетью
- СМИ: Главнокомандующим ВКС РФ назначен генерал-полковник Александр Чайко
- Мурашко заявил, что без ЗОЖ последние 12 лет жизни можно страдать от болезней