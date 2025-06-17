СМИ: Иран начал новые запуски ракет по Израилю
17 июня 202500:20
Тегеран начал новую волну ответных запусков ракет по Израилю, сообщает Tasnim.
По данным агентства, Иран будет непрерывно наносить удары до раннего утра.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против Ирана направлена на достижение трех стратегических целей и может привести к смене иранского руководства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru