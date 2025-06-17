СМИ: Иран начал новые запуски ракет по Израилю

Тегеран начал новую волну ответных запусков ракет по Израилю, сообщает Tasnim.

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По данным агентства, Иран будет непрерывно наносить удары до раннего утра.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против Ирана направлена на достижение трех стратегических целей и может привести к смене иранского руководства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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