Нетаньяху допустил смену власти в Иране в ходе израильской операции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против Ирана направлена на достижение трех стратегических целей и может привести к смене иранского руководства. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Среди приоритетов операции он назвал полное уничтожение ядерной программы Тегерана, ликвидацию потенциала по производству баллистических ракет, а также разрыв региональной «оси террора», под которой подразумеваются союзники Ирана на Ближнем Востоке.

Нетаньяху заявил, что убийство Хаменеи завершило бы конфликт с Ираном

По словам премьера, Израиль будет действовать решительно, чтобы достичь этих целей. Он также подчеркнул, что текущее руководство Ирана «слабо», а потому не исключил возможности его свержения в ходе израильских действий.

Нетаньяху добавил, что события, происходящие в регионе, трансформируют политический ландшафт Ближнего Востока, и выразил уверенность в том, что в самом Иране возможны масштабные перемены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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