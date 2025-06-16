Нетаньяху допустил смену власти в Иране в ходе израильской операции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против Ирана направлена на достижение трех стратегических целей и может привести к смене иранского руководства. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Среди приоритетов операции он назвал полное уничтожение ядерной программы Тегерана, ликвидацию потенциала по производству баллистических ракет, а также разрыв региональной «оси террора», под которой подразумеваются союзники Ирана на Ближнем Востоке.