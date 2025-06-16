Нетаньяху допустил смену власти в Иране в ходе израильской операции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против Ирана направлена на достижение трех стратегических целей и может привести к смене иранского руководства. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
Среди приоритетов операции он назвал полное уничтожение ядерной программы Тегерана, ликвидацию потенциала по производству баллистических ракет, а также разрыв региональной «оси террора», под которой подразумеваются союзники Ирана на Ближнем Востоке.
По словам премьера, Израиль будет действовать решительно, чтобы достичь этих целей. Он также подчеркнул, что текущее руководство Ирана «слабо», а потому не исключил возможности его свержения в ходе израильских действий.
Нетаньяху добавил, что события, происходящие в регионе, трансформируют политический ландшафт Ближнего Востока, и выразил уверенность в том, что в самом Иране возможны масштабные перемены, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru