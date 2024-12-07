СМИ: Иран начал эвакуировать своих дипломатов и военных из Сирии

Иран начал эвакуацию части своих дипломатов и военных советников из Сирии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, некоторых военнослужащих иранского Корпуса стражей исламской революции вывезли в Ирак и Ливан. До этого официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что военные советники республики останутся в Сирии для оказания помощи Дамаску в борьбе с террористами.

Кроме того, источники заявляют, что территорию Сирии покинули некоторые иранские дипломатические работники и их семьи, а также простые граждане республики.

Ранее посольство России в Дамаске призвало граждан РФ покинуть Сирию. С аналогичным призывом к своим гражданам выступил американский Государственный департамент.

