СМИ: Иран начал эвакуировать своих дипломатов и военных из Сирии
Иран начал эвакуацию части своих дипломатов и военных советников из Сирии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, некоторых военнослужащих иранского Корпуса стражей исламской революции вывезли в Ирак и Ливан. До этого официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что военные советники республики останутся в Сирии для оказания помощи Дамаску в борьбе с террористами.
Кроме того, источники заявляют, что территорию Сирии покинули некоторые иранские дипломатические работники и их семьи, а также простые граждане республики.
Ранее посольство России в Дамаске призвало граждан РФ покинуть Сирию. С аналогичным призывом к своим гражданам выступил американский Государственный департамент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru