Граждан России призвали покинуть территорию Сирии
6 декабря 202415:47
Гражданам России следует покинуть территорию Сирии. С таким призывом в своём Telegram-канале выступило Посольство России в Дамаске.
В сообщении говорится, что россиянам необходимо уехать «в связи со сложной военно-политической обстановкой» в арабской республике.
«Покинуть страну можно коммерческими рейсами через действующие аэропорты», - указали в диппредставительстве.
Ранее сирийский президент Башар Асад заявил, что уничтожить террористов Сирии помогут её друзья и союзники, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru