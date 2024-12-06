Граждан России призвали покинуть территорию Сирии

Гарантии безопасности с Белоруссией позволят задействовать ядерное оружие РФ Прямая линия с Путиным и пресс-конференция состоятся 19 декабря Цены на растительное масло в мире в ноябре достигли максимума с июля 2022 года Оплата городских парковок в РФ станет проще Международный фестиваль короткого метра пройдет в Москве 14 – 21 декабря