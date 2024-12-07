Госдепартамент призвал американцев покинуть Сирию

Американская сторона отмечает, что в Сирии «нестабильная и непредсказуемая» ситуация с безопасностью, в республике продолжаются столкновения между вооруженными группами.

«Государственный департамент призывает граждан США покинуть Сирию сейчас, пока в Дамаске остаются доступны коммерческие опции», — указано в публикации.

В посольстве подчеркнули, что в качестве «защитника интересов США» в Сирии выступает Чехия. Граждан США, которые не хотят или не могут покинуть республику, призвали подготовиться на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми «продолжительное время» оставаться в укрытии.

Ранее посольство России в Дамаске призвало россиян покинуть территорию Сирии.

