Госдепартамент призвал американцев покинуть Сирию

Госдепартамент США призвал американцев покинуть территорию Сирии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства Соединенных Штатов в Дамаске, прекратившего свою деятельность в 2012 году.

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Американская сторона отмечает, что в Сирии «нестабильная и непредсказуемая» ситуация с безопасностью, в республике продолжаются столкновения между вооруженными группами.

«Государственный департамент призывает граждан США покинуть Сирию сейчас, пока в Дамаске остаются доступны коммерческие опции», — указано в публикации.

В посольстве подчеркнули, что в качестве «защитника интересов США» в Сирии выступает Чехия. Граждан США, которые не хотят или не могут покинуть республику, призвали подготовиться на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми «продолжительное время» оставаться в укрытии.

Ранее посольство России в Дамаске призвало россиян покинуть территорию Сирии.

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ФОТО: ТАСС
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