Сообщается, что после отправки регулярных подразделений войск ВСУ на восточное направление в Берислав были переброшены военнослужащие территориальной обороны и иностранные наемники, большинство из которых — афроамериканцы и выходцы из Польши.

Собеседник агентства добавил, что пьяные наемники самостоятельно расстреливают тех, кого подозревают в связях с Вооруженными силами России, а также грабят дома жильцов.

Также собеседник РИА Новости заявил, что власти Украины требуют от жителей населенных пунктов Херсонской области, перешедших под контроль киевского режима, оплату коммунальных услуг, начиная с февраля 2022 года, угрожая в противном случае отключением электричества.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников ВСУ в Артемовске на Донбассе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

