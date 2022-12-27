СМИ: Иностранные наемники уничтожили супругов из Берислава якобы за связи с Россией
В Бериславе (Херсонская область) иностранные наемники уничтожили семейную пару, заподозрив супругов в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.
Сообщается, что после отправки регулярных подразделений войск ВСУ на восточное направление в Берислав были переброшены военнослужащие территориальной обороны и иностранные наемники, большинство из которых — афроамериканцы и выходцы из Польши.
Собеседник агентства добавил, что пьяные наемники самостоятельно расстреливают тех, кого подозревают в связях с Вооруженными силами России, а также грабят дома жильцов.
Также собеседник РИА Новости заявил, что власти Украины требуют от жителей населенных пунктов Херсонской области, перешедших под контроль киевского режима, оплату коммунальных услуг, начиная с февраля 2022 года, угрожая в противном случае отключением электричества.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников ВСУ в Артемовске на Донбассе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 197 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 692 / сут.
- Путин, Алиев и Пашинян обсудили урегулирование в Карабахе
- Илон Маск назвал «абсурдом» предсказания Дмитрия Медведева на 2023 год
- NBC: Жертвами снежной бури в США стали 57 человек
- СМИ: Иностранные наемники уничтожили супругов из Берислава якобы за связи с Россией
- В Австрии допустили частичное отключение электричества зимой в Евросоюзе
- В Госдуме заявили, что ценой исключения России из ООН станет мировой военный конфликт
- В генконсульстве России допустили открытие наземного сообщения с Китаем в 2023 году
- Тайвань продлил обязательную срочную военную службу до года
- На Камчатке военному дали реальный срок за отказ от участия в спецоперации
- Свиной грипп обнаружили во всех регионах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru