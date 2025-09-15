Три страны НАТО наблюдают за учениями «Запад-2025»
Представители более чем 20 стран, в том числе государств НАТО, наблюдают за российско-белорусскими учениями «Запад-2025». Об этом рассказали в Минобороны Белоруссии.
«В наблюдении за практическими действиями войск совместного стратегического учения... принимают участие представители 23 государств, в том числе трех стран-членов НАТО - США, Турция, Венгрия», - указали в ведомстве.
Кроме того, наблюдателей направили Союзное Государство, ОДКБ, СНГ и Центр по предотвращению конфликтов ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года. Также за практическими действиями следят 17 военно-дипломатических представительств зарубежных государств (включая Азербайджан, Венгрию, Иран, Китай, Сербию, США, Турцию).
Учения «Запад-2025» стартовали 12 сентября, тема маневров - «Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». Военные учения завершатся 16 сентября, пишет 360.ru.
