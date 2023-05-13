СМИ: Индия начнет возвращать вывезенные Британской империей артефакты
Власти Индии начнут дипломатическую кампанию по возвращению тысяч драгоценных артефактов, которые были вывезены в Великобританию в колониальный период. Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на источники.
К обеспечению возвращения объектов подключат министерский и дипломатический персонал. Требование Индии о возвращении артефактов может стать крупнейшим из всех, с которыми когда-либо сталкивался Лондон.
По данным Telegraph, Нью-Дели хочет вернуть бриллиант «Кохинор» — один из самых известных в мире. Ожидается, что процесс возвращения артефактов начнется в текущем году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru