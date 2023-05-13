СМИ: Индия начнет возвращать вывезенные Британской империей артефакты

К обеспечению возвращения объектов подключат министерский и дипломатический персонал. Требование Индии о возвращении артефактов может стать крупнейшим из всех, с которыми когда-либо сталкивался Лондон.

По данным Telegraph, Нью-Дели хочет вернуть бриллиант «Кохинор» — один из самых известных в мире. Ожидается, что процесс возвращения артефактов начнется в текущем году.

