Коренные народы Содружества потребовали извинений от Карла III

В преддверии коронации монарха представители 12 стран написали письмо, в котором требуют извиниться. возместить ущерб, и вернуть «артефакты и останки».

Под письмом поставили свои подписи представители Канады, Австралии, Новой Зеландии, Багам, Ямайки, Антигуа и Барбуды, Папуа - Новой Гвинеи, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии и Сент-Винсента и Гренадин.

Кроме того, в письме упоминается июнь прошлого года, когда принц Чарльз заявил, что пришло время поговорить о признании ошибок прошлого.



