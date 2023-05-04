Коренные народы Содружества потребовали извинений от Карла III

Лидеры коренных народов Содружества наций потребовали от короля Великобритании Карла III извинений за последствия колонизации, сообщает газета Guardian.

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В преддверии коронации монарха представители 12 стран написали письмо, в котором требуют извиниться. возместить ущерб, и вернуть «артефакты и останки».

Под письмом поставили свои подписи представители Канады, Австралии, Новой Зеландии, Багам, Ямайки, Антигуа и Барбуды, Папуа - Новой Гвинеи, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии и Сент-Винсента и Гренадин.

Кроме того, в письме упоминается июнь прошлого года, когда принц Чарльз заявил, что пришло время поговорить о признании ошибок прошлого.

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ФОТО: РИА Новости
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