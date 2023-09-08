СМИ: Индия начала подготовку к возможному обострению ситуации вокруг Тайваня

Вооруженные силы Индии занялись отработкой различных вариантов моделей реагирования в случае обострения ситуации вокруг Тайваня, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в индийском правительстве.

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Как отмечается, рассматриваются различные сценарии развития событий, в том числе, которые могут затронуть интересы США и их союзников в регионе. В Генштабе Индии определяют, какую помощь страна могла бы оказать им в этой ситуации.

По данным агентства, Вашингтон неоднократно обращался к Нью-Дели предложить возможные варианты действий при эскалации.

Ранее в МИД Китая предупредили об угрозе конфронтации с США из-за Тайваня, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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