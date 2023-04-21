Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии сделку ОПЕК+
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.
Они обсудили координацию двух стран в рамках сделки ОПЕК+ и сотрудничество в формате БРИКС.
В Кремле отметили, что беседа прошла в дружественном ключе и носила содержательный характер. Президент России и наследный принц Саудовской Аравии условились о развитии диалога по конкретным направлениям, сообщила пресс-служба главы государства.
Решение ОПЕК сократить добычу нефти стало ответом на введенный Западом потолок цен на российскую нефть, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Александра Панкина.
Индия поддержала поток цен на российскую нефть, сообщило агентство Bloomberg. По данным журналистов, Дели не хочет нарушать санкции в отношении РФ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 116 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 409 / сут.
- Захарова: заявления о вхождении Украины в НАТО опасны и недальновидны
- Пентагон: танки Abrams не переломят ход конфликта на Украине
- В Крыму украинца осудили на семь лет за финансирование нацбатальона
- В Финляндии заявили о вступлении в НАТО под давлением пропаганды
- В Госдуме рассмотрят вопрос о возвращении пива на стадионы
- Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии сделку ОПЕК+
- В СБУ заявили об обмене священников УПЦ на военнослужащих
- МИД допустил размещение баллистических ракет на западной границе
- Актер Антон Шагин посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
- В Подмосковье ограничат посещения лесов из-за угрозы пожаров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru