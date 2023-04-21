Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии сделку ОПЕК+

Они обсудили координацию двух стран в рамках сделки ОПЕК+ и сотрудничество в формате БРИКС.

В Кремле отметили, что беседа прошла в дружественном ключе и носила содержательный характер. Президент России и наследный принц Саудовской Аравии условились о развитии диалога по конкретным направлениям, сообщила пресс-служба главы государства.

Решение ОПЕК сократить добычу нефти стало ответом на введенный Западом потолок цен на российскую нефть, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Александра Панкина.

Индия поддержала поток цен на российскую нефть, сообщило агентство Bloomberg. По данным журналистов, Дели не хочет нарушать санкции в отношении РФ, передает «Радиоточка НСН».

