Названа причина всемирного сбоя интернета от Starlink

Сбой в работе спутникового интернета компании миллиардера Илона Маска Starlink устранен, сообщил вице-президент SpaceX Майкл Николлс.

Starlink подтвердил сбой по всему миру

Проблемы продолжались около 2,5 часов. Они были у пользователей по всему миру и возникли после сбоя «ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу базовой сети».

Наибольшее количество жалоб было зафиксировано в США, Канаде и Германии. Также Starlink не работал по всей линии фронта у Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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