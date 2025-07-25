Названа причина всемирного сбоя интернета от Starlink
25 июля 202506:36
Сбой в работе спутникового интернета компании миллиардера Илона Маска Starlink устранен, сообщил вице-президент SpaceX Майкл Николлс.
Проблемы продолжались около 2,5 часов. Они были у пользователей по всему миру и возникли после сбоя «ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу базовой сети».
Наибольшее количество жалоб было зафиксировано в США, Канаде и Германии. Также Starlink не работал по всей линии фронта у Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru