Названа причина всемирного сбоя интернета от Starlink

Проблемы продолжались около 2,5 часов. Они были у пользователей по всему миру и возникли после сбоя «ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу базовой сети».

Наибольшее количество жалоб было зафиксировано в США, Канаде и Германии. Также Starlink не работал по всей линии фронта у Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

