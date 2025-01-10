СМИ: Илон Маск сделает регистрацию в соцсети X платной

Соцсеть X американского миллиардера Илона Маска начнет брать деньги за регистрацию пользователей. Об этом сообщило издание Fortune со ссылкой на источники, близкие к компании.

Сегодня регистрация в X все еще бесплатная, однако, указывается, что в ближайшие месяцы это может измениться. Отмечается, что соцсеть намерена взимать 8 долларов (порядка 818 рублей) с каждого нового пользователя за создание аккаунта. Ожидается, что нововведение начнет работать по всему миру в феврале.