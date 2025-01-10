СМИ: Илон Маск сделает регистрацию в соцсети X платной
Соцсеть X американского миллиардера Илона Маска начнет брать деньги за регистрацию пользователей. Об этом сообщило издание Fortune со ссылкой на источники, близкие к компании.
Сегодня регистрация в X все еще бесплатная, однако, указывается, что в ближайшие месяцы это может измениться. Отмечается, что соцсеть намерена взимать 8 долларов (порядка 818 рублей) с каждого нового пользователя за создание аккаунта. Ожидается, что нововведение начнет работать по всему миру в феврале.
Согласно данным, пользователь, который не заплатит за регистрацию, не сможет писать посты или комментировать чужие, ему будет доступен только режим чтения. Сообщается, что в X пошли на такой шаг для борьбы с ботами и фейковыми аккаунтами. Кроме того, Маск планирует скрыть время и дату публикации постов, отображаемых в ленте. По его мнению, это улучшит и очистит интерфейс соцсети.
Ранее британская газета Guardian объявила, что более не будет размещать свои материалы в соцсети X. В издании отметили, что давно обсуждали этот вопрос, параллельно обвинив платформу в том, что на ней часто продвигается и встречается тревожный контент, в том числе ультраправые теории заговора, передает «Радиоточка НСН».
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