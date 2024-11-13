Газета Guardian отказалась размещать публикации в соцсети X

В издании отметили, что давно обсуждали данный вопрос, параллельно обвинив платформу в том, что на ней часто продвигается и встречается тревожный контент, в том числе проявления расизма и ультраправые теории заговора.

Также в газете указали, что прошедшая в США президентская предвыборная кампания лишь доказала токсичность соцсети Х, а также то, что Илон Маск «смог использовать свое влияние для формирования политического дискурса».

«Мы пришли к выводу, что негатива от присутствия в X больше, чем преимуществ. Высвободившиеся ресурсы могут быть лучше использованы для продвижения нашей журналистики на других площадках», - заключили в Guardian.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Илон Маск вложил не менее миллиарда долларов в финансирование попытки госпереворота в республике после июльских президентских выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

