Газета Guardian отказалась размещать публикации в соцсети X
Либеральная британская газета Guardian объявила, что более не будет размещать свои материалы в принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску соцсети X.
В издании отметили, что давно обсуждали данный вопрос, параллельно обвинив платформу в том, что на ней часто продвигается и встречается тревожный контент, в том числе проявления расизма и ультраправые теории заговора.
Также в газете указали, что прошедшая в США президентская предвыборная кампания лишь доказала токсичность соцсети Х, а также то, что Илон Маск «смог использовать свое влияние для формирования политического дискурса».
«Мы пришли к выводу, что негатива от присутствия в X больше, чем преимуществ. Высвободившиеся ресурсы могут быть лучше использованы для продвижения нашей журналистики на других площадках», - заключили в Guardian.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Илон Маск вложил не менее миллиарда долларов в финансирование попытки госпереворота в республике после июльских президентских выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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