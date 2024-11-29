Маск возмутился решением Австралии запретить детям пользоваться соцсетями

По его словам, таким образом, государство в Австралии пытается контролировать интернет.

Авторы закона называют его первым в мире, запрещающим соцсети. Его принятие они обосновывают необходимостью, чтобы следующее поколение подростков не сталкивалось с вредоносным контентом в ближайшие годы.

Ранее в Австралии детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

