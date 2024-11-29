Маск возмутился решением Австралии запретить детям пользоваться соцсетями
Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал решение властей Австралии ввести запрет на пользование социальными сетями для детей до 16 лет. Об этом он написал в соцсети X.
По его словам, таким образом, государство в Австралии пытается контролировать интернет.
Авторы закона называют его первым в мире, запрещающим соцсети. Его принятие они обосновывают необходимостью, чтобы следующее поколение подростков не сталкивалось с вредоносным контентом в ближайшие годы.
Ранее в Австралии детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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