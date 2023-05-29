СМИ: Илон Маск может посетить Китай на этой неделе

Американский миллиардер Илон Маск может посетить Китай впервые с 2020 года на этой неделе, пишет Reuters.

По данным источников, Маск встретится с высокопоставленными чиновниками и посетит завод Tesla в Шанхае. С кем именно планирует встретиться Маск и что обсудит в Китае не сообщается.

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Ранее компания по производству чипов для мозга Neuralink, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, получила добро Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на проведение клинических испытаний на людях. В компании назвали это шагом, который «однажды позволит технологии помочь многим людям», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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