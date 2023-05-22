«Закладки» в микросхемах: Китай отказался от американских чипов из-за шпионажа
Доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко заявил НСН, что в Китае научились делать подобного вида элементы, чтобы заменить производителя США.
Американские чипы могли накапливать критическую информацию и передавать ее в неизвестном направлении, для этого в микросхемах были созданы специальные «закладки», заявил доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в беседе с НСН. По его словам, Россия и Китая знали о существовании таких схем.
Ранее государственная администрация по киберпространству КНР запретила национальным операторам критической информационной инфраструктуры покупать продукцию американского производителя чипов Micron Technology. Правительство КНР считает, что продукция этой компании представляет серьезный риск национальной безопасности. Тимошенко отметил, что опасения Китая небезосновательны.
«У Micron Technology есть хорошая память, использовали и в России, это поставлялось. А почему запрещают? Потому что есть проблема с возможным размещением «закладок», такие штуки, которые недокументированные возможности обеспечивают. Если это память или более сложная какая-то микросхема, то там сложно проанализировать, как именно работает это устройство. Оно может, например, накапливать какую-то критическую информацию и потом ее в неизвестном направлении перенаправлять», - рассказал он.
По словам Тимошенко, такое решение Пекина также говорит о том, что в Китае научились делать подобного вида элементы, проблем с микросхемами быть не должно.
«В России у нас целая служба работала, чтобы обнаруживать такие закладки. Для критических технологий использовалась только элементная база, которая проходила через эту службу, которая тестировала и проверила. Если Китай решил запретить, они просто обнаружили такую проблему. В гражданских устройствах эти элементы тоже могут применяться, это тоже попадет под запрет. Есть подозрение, что в Китае уже есть какой-то запас или китайские компании просто научились делать подобного вида элементы», - отметил Тимошенко.
Ранее вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков заявил «Радиоточке НСН», что зарубежная микроэлектроника выиграет у российской в цене и при ослаблении санкций отечественные предприятия вновь начнут импортировать продукцию.
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