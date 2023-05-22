«Закладки» в микросхемах: Китай отказался от американских чипов из-за шпионажа

«У Micron Technology есть хорошая память, использовали и в России, это поставлялось. А почему запрещают? Потому что есть проблема с возможным размещением «закладок», такие штуки, которые недокументированные возможности обеспечивают. Если это память или более сложная какая-то микросхема, то там сложно проанализировать, как именно работает это устройство. Оно может, например, накапливать какую-то критическую информацию и потом ее в неизвестном направлении перенаправлять», - рассказал он.

По словам Тимошенко, такое решение Пекина также говорит о том, что в Китае научились делать подобного вида элементы, проблем с микросхемами быть не должно.

«В России у нас целая служба работала, чтобы обнаруживать такие закладки. Для критических технологий использовалась только элементная база, которая проходила через эту службу, которая тестировала и проверила. Если Китай решил запретить, они просто обнаружили такую проблему. В гражданских устройствах эти элементы тоже могут применяться, это тоже попадет под запрет. Есть подозрение, что в Китае уже есть какой-то запас или китайские компании просто научились делать подобного вида элементы», - отметил Тимошенко.

Ранее вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков заявил «Радиоточке НСН», что зарубежная микроэлектроника выиграет у российской в цене и при ослаблении санкций отечественные предприятия вновь начнут импортировать продукцию.

