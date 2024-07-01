Производители ЕС боятся разорения из-за дешевых удобрений России

По данным издания, это поставит под угрозу продовольственную безопасность. Несмотря на санкции, импорт некоторых видов удобрений производства России в Европу увеличился. Как заявил гендиректор крупнейшего производителя аммиака в Германии SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр, удобрения из РФ дешевле, так как российские производители «платят копейки за природный газ по сравнению с нами, европейскими производителями».

Гендиректор швейцарской энергетической компании MET Group Бенджамин Лакатос считает, что европейская отрасль удобрений входит в кризисные годы.

Ранее стало известно, что Россия увеличила экспорт удобрений на европейский и латиноамериканский рынки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

