Производители ЕС боятся разорения из-за дешевых удобрений России
Европейские производители удобрений боятся, что поток дешевых российских удобрений вынудит компании Европейского союза уйти с рынка или покинуть континент, сообщает Financial Times.
По данным издания, это поставит под угрозу продовольственную безопасность. Несмотря на санкции, импорт некоторых видов удобрений производства России в Европу увеличился. Как заявил гендиректор крупнейшего производителя аммиака в Германии SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр, удобрения из РФ дешевле, так как российские производители «платят копейки за природный газ по сравнению с нами, европейскими производителями».
Гендиректор швейцарской энергетической компании MET Group Бенджамин Лакатос считает, что европейская отрасль удобрений входит в кризисные годы.
Ранее стало известно, что Россия увеличила экспорт удобрений на европейский и латиноамериканский рынки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru