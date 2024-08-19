Евросоюз в июне нарастил ввоз удобрений из России на 15 процентов
После трех месяцев снижения импорта удобрений из России, в июне Евросоюз увеличил их закупки на 15%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
По данным агентства, после снижения импорта российских удобрений с марта по май, в июне ЕС увеличил закупки на 15% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 275 тыс. тонн против 239 тыс. тонн. В денежном выражении импорт вырос на 16% за месяц, составив €90,1 млн.
За первое полугодие ЕС импортировал российские удобрения на сумму €739,7 млн, что на 25% превышает показатель за тот же период прошлого года. В количественном выражении закупки выросли в 1,5 раза, достигнув 2,2 млн тонн.
Основным потребителем российских удобрений в ЕС стала Польша, которая увеличила импорт на 14,2%, достигнув 82,2 тыс. тонн. На втором месте Германия, существенно нарастившая закупки в 4,1 раза, до 55,9 тыс. тонн. Третье место занимает Бельгия, где объем импорта сократился на 17%, составив 33,2 тыс. тонн, передает «Радиоточка НСН».
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