Евросоюз в июне нарастил ввоз удобрений из России на 15 процентов

После трех месяцев снижения импорта удобрений из России, в июне Евросоюз увеличил их закупки на 15%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

По данным агентства, после снижения импорта российских удобрений с марта по май, в июне ЕС увеличил закупки на 15% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 275 тыс. тонн против 239 тыс. тонн. В денежном выражении импорт вырос на 16% за месяц, составив €90,1 млн.