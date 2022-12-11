СМИ: холода вызовут проблемы в энергосистемах ЕС

На предстоящей неделе в Европе ожидаются минусовые температуры, выпадет снег. Такая погода для энергоснабжения стран ЕС — существенное давление. По данным агентства, теплая осень облегчила потребление газа и помогла сохранить запасы в хранилищах.

Однако в настоящее время начинаются проблемы. Растущий спрос на отопление и нехватка поставок из ветропарков Великобритании, Германии и Северных стран приведут к испытанию сетей точно так же, как испытывают трудности атомные электростанции Франции и Швеции.

Сетевой регулятор Германии призвал местных жителей сократить отопление своих жилищ для экономии топлива. По словам метеорологов, с тенденцией погоды к похолоданию в течение декабря спрос на отопление будет лишь расти.

Ранее жителям Британии власти советуют уменьшить время пребывания под душем хотя бы на минуту, чтобы исключить дефицит воды в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

