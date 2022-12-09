Британцам посоветовали отказаться от ежедневного приема душа
Жителям Британии следует отказаться от ежедневного приема душа, чтобы сэкономить деньги и спасти планету, сообщает The Spectator.
«Когда это человек обрел неотъемлемое право мыться в душе каждый день? Я задаю этот вопрос, поскольку всем предельно ясно, что так было не всегда», — пишет журналист издания. Согласно опросу YouGov от 2018 года, 62% британцев принимают душ как минимум раз в день, это означает потребление «огромного количества воды».
При этом эту воду необходимо очистить, обработать и нагреть, в результате чего ежедневный душ «оставляет за собой массивный углеродный след и негативно влияет на окружающую среду». Принятие душа раз в два дня поможет вернуть себе «восемь ценнейших минут жизни», а также поспособствует сокращению углеродных выбросов.
«В крайнем случае» можно воспользоваться «одеколоном с сильным запахом», отмечает The Spectator.
Ранее жителям Британии власти советуют уменьшить время пребывания под душем хотя бы на минуту, чтобы исключить дефицит воды в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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