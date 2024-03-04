СМИ: Хейли впервые обошла Трампа на праймериз
4 марта 202406:40
Экс-постпред США при ООН Никки Хейли лидирует на праймериз Республиканской партии в округе Колумбия, сообщает NBC.
По данным телеканала, она стала безусловным лидером в округе, получив около 63% выборщиков. За ней с результатом 33% голосов идет бывший президент Дональд Трамп.
Он выиграл несколько этапов праймериз, что вынудило его оппонентов выйти из гонки.
Трамп победил в Айдахо, Мичигане и Миссури, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru