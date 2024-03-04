СМИ: Хейли впервые обошла Трампа на праймериз

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли лидирует на праймериз Республиканской партии в округе Колумбия, сообщает NBC.

Хейли: Трамп не сможет победить Байдена

По данным телеканала, она стала безусловным лидером в округе, получив около 63% выборщиков. За ней с результатом 33% голосов идет бывший президент Дональд Трамп.

Он выиграл несколько этапов праймериз, что вынудило его оппонентов выйти из гонки.

Трамп победил в Айдахо, Мичигане и Миссури, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампНикки Хейли

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