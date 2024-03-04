СМИ: Хейли впервые обошла Трампа на праймериз

По данным телеканала, она стала безусловным лидером в округе, получив около 63% выборщиков. За ней с результатом 33% голосов идет бывший президент Дональд Трамп.

Он выиграл несколько этапов праймериз, что вынудило его оппонентов выйти из гонки.

Трамп победил в Айдахо, Мичигане и Миссури, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

