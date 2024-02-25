Хейли: Трамп не сможет победить Байдена

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли заявила сторонникам в штате Южная Каролина, что бывшему президенту Дональду Трампу не удастся победить нынешнего американского лидера Джо Байдена, поэтому она не выйдет из предвыборной борьбы.

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«Я не верю, что Дональд Трамп может победить Джо Байдена, он отдаляет людей ежедневно», — заявила она.

Хейли отметила, что не отказывается от намерения продолжать борьбу за пост президента, считая, что американцев не устраивает ни Трамп, ни Байден.

Ранее Трамп заявил, что побеждает с рекордным результатом на предварительных выборах в Южной Каролине.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАСШАДжо БайденДональд ТрампНикки Хейли

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