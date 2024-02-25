Хейли: Трамп не сможет победить Байдена
Экс-постпред США при ООН Никки Хейли заявила сторонникам в штате Южная Каролина, что бывшему президенту Дональду Трампу не удастся победить нынешнего американского лидера Джо Байдена, поэтому она не выйдет из предвыборной борьбы.
«Я не верю, что Дональд Трамп может победить Джо Байдена, он отдаляет людей ежедневно», — заявила она.
Хейли отметила, что не отказывается от намерения продолжать борьбу за пост президента, считая, что американцев не устраивает ни Трамп, ни Байден.
Ранее Трамп заявил, что побеждает с рекордным результатом на предварительных выборах в Южной Каролине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru