Так, в Айдахо бывший президент США набрал 84,6% голосов избирателей, у Никки Хейли - 13,5% голосов, уточняет RT.

На праймериз в других штатах Трамп получил поддержку 244 делегатов предстоящего съезда партии, а Хейли - 24 голоса, отмечает «Интерфакс».

Всего за претендента от партии на пост президента США должны проголосовать не менее 1215 делегатов съезда.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления на Конференции консервативного политического действия согласился с мнением президента России Владимира Путина о том, что действующий глава Белого дома Джо Байден на президентском посту более выгоден РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





