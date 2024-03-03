Дональд Трамп победил в Айдахо, Мичигане и Миссури
Экс-президент США Дональд Трамп выиграл партийное голосование (кокусы) у своего оппонента,бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли. Победа Трампа зафикисрована в Айдахо, Мичигане и Миссури, информирует агентство Associated Press (АР).
Так, в Айдахо бывший президент США набрал 84,6% голосов избирателей, у Никки Хейли - 13,5% голосов, уточняет RT.
На праймериз в других штатах Трамп получил поддержку 244 делегатов предстоящего съезда партии, а Хейли - 24 голоса, отмечает «Интерфакс».
Всего за претендента от партии на пост президента США должны проголосовать не менее 1215 делегатов съезда.
Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления на Конференции консервативного политического действия согласился с мнением президента России Владимира Путина о том, что действующий глава Белого дома Джо Байден на президентском посту более выгоден РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru