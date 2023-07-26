СМИ: Хантер Байден заявил о готовности признать вину по делу о налоговых правонарушениях

На вопрос судьи о том, готов ли он признать себя виновным, Байден-младший ответил утвердительно.

«Да, ваша честь», - сказал сын президента.

По данным телеканала, в рамках сделки минюст США вынесет рекомендацию назначить Хантеру Байдену испытательный срок, что позволит ему избежать тюремного заключения.

Ранее глава Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти предложил начать процедуру импичмента президенту Джо Байдену в связи с расследованием предполагаемых коррупционных схем президента и его сына Хантера за рубежом, сообщает RT.

