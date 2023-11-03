СМИ: ХАМАС сообщил семьям пленных об отказе Израиля их обменивать
Палестинское движение ХАМАС сообщило семьям заложников, захваченных радикалами, что правительство Израиля отказывается от обмена пленными. Об этом пишет Ynet.
По данным портала, представители ХАМАС по мобильным телефонам связались с родными заложников и заявили, что Тель-Авив отказался от обмена пленных на палестинских заключенных. Издание не привело источник этой информации.
В плену у ХАМАС могут находиться примерно 150 израильтян. По данным палестинского движения, в секторе Газа удерживают около 200-250 пленных.
Между тем Reuters сообщило, что США запустили разведывательные беспилотники для поисков заложников в Газе. По данным американской стороны, пленные могут находиться в разветвленной сети туннелей, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru