СМИ: ХАМАС сообщил семьям пленных об отказе Израиля их обменивать

Палестинское движение ХАМАС сообщило семьям заложников, захваченных радикалами, что правительство Израиля отказывается от обмена пленными. Об этом пишет Ynet.

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По данным портала, представители ХАМАС по мобильным телефонам связались с родными заложников и заявили, что Тель-Авив отказался от обмена пленных на палестинских заключенных. Издание не привело источник этой информации.

В плену у ХАМАС могут находиться примерно 150 израильтян. По данным палестинского движения, в секторе Газа удерживают около 200-250 пленных.

Между тем Reuters сообщило, что США запустили разведывательные беспилотники для поисков заложников в Газе. По данным американской стороны, пленные могут находиться в разветвленной сети туннелей, отмечает телеканал «360».

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