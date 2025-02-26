СМИ: ХАМАС готовится к возобновлению боевых действий с Израилем в Газе
Палестинское движение ХАМАС перегруппировывает свои вооруженные силы для возможного возобновления боевых действий с Израилем в секторе Газа, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Собеседники издания, которые общаются с ХАМАС, отметили, что вооруженное крыло движения назначило новых командиров и начало составлять план размещения бойцов на случай возвращения к боевым действиям. Согласно данным, боевики начали ремонтировать свою сеть подземных туннелей и раздавать неопытным новобранцам листовки о том, как использовать оружие для ведения партизанской войны против Израиля.
Кроме того, указывается, что ХАМАС назначило бойцов для слежения за Газой в поисках шпионов и поручило отслеживать потенциальное проникновение сил Израиля.
Ранее сообщалось, что Израиль хочет на неопределенный срок продлить первый этап соглашения о режиме прекращения огня в секторе Газа и отсрочить окончательное урегулирование конфликта. Окончание первого этапа соглашения было запланировано на 1 марта, передает «Радиоточка НСН».
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