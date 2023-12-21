СМИ: ХАМАС отказалось от условий Израиля о прекращения огня
Палестинское движение ХАМАС отказалось от предложения Израиля о недельном прекращении огня в обмен на освобождение нескольких десятков заложников, сообщает газета The Wall Street Journal.
Как заявили египетские чиновники, израильские власти добивались освобождения 40 человек, в том числе всех женщин, детей и пожилых мужчин, которым необходима срочная медицинская помощь. В обмен предлагалась приостановка наземных и воздушных операций в секторе Газа на неделю. Также гарантировалось поступление в анклав гуманитарной помощи.
Представители ХАМАС заявили, что готовы обсуждать возвращение израильских заложников только после прекращения огня.
Ранее в ХАМАС заявили, что подбили более 40 единиц израильской военной техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ХАМАС отказалось от условий Израиля о прекращения огня
- СМИ: США не хватит мощностей для производства снарядов для Украины и Израиля
- В Сенате заявили, что Трамп способен заблокировать помощь Украине
- СК проверяет видео с избиением школьника под музыку из «Слова пацана» в Приморье
- СМИ: Ким Чен Ын заявил, что КНДР на провокации ответит ядерным ударом
- Орбан: Принятие Украины обойдется ЕС в 150-190 млрд евро
- В Саратове с поезда Тюмень - Адлер сняли более 100 детей
- Рэпер Канье Уэст впечатлился работой российского дизайнера Арнаутова
- Певица Кравец: Красилов никогда не жаловался на проблемы со здоровьем
- Байден заявил, что Трамп «мятежник»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru