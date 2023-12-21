СМИ: ХАМАС отказалось от условий Израиля о прекращения огня

Палестинское движение ХАМАС отказалось от предложения Израиля о недельном прекращении огня в обмен на освобождение нескольких десятков заложников, сообщает газета The Wall Street Journal.

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Как заявили египетские чиновники, израильские власти добивались освобождения 40 человек, в том числе всех женщин, детей и пожилых мужчин, которым необходима срочная медицинская помощь. В обмен предлагалась приостановка наземных и воздушных операций в секторе Газа на неделю. Также гарантировалось поступление в анклав гуманитарной помощи.

Представители ХАМАС заявили, что готовы обсуждать возвращение израильских заложников только после прекращения огня.

Ранее в ХАМАС заявили, что подбили более 40 единиц израильской военной техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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