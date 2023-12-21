СМИ: ХАМАС отказалось от условий Израиля о прекращения огня

Как заявили египетские чиновники, израильские власти добивались освобождения 40 человек, в том числе всех женщин, детей и пожилых мужчин, которым необходима срочная медицинская помощь. В обмен предлагалась приостановка наземных и воздушных операций в секторе Газа на неделю. Также гарантировалось поступление в анклав гуманитарной помощи.

Представители ХАМАС заявили, что готовы обсуждать возвращение израильских заложников только после прекращения огня.

Ранее в ХАМАС заявили, что подбили более 40 единиц израильской военной техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

