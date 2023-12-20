Нетаньяху: Израиль не прекратит войну в Газе до достижения всех своих целей

Армия обороны еврейского государства продолжит войну в секторе Газа до тех пор, пока не будут уничтожены все боевики и руководство движения ХАМАС, заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, сообщает канцелярия премьер-министра Израиля, передает ТАСС.

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«Активисты ХАМАС могут либо сдаться, либо умереть», - подчеркнул Нетаньяху.

По его словам, у них нет иного выбора.

Глава правительства еврейского государства также отметил, что Израиль не прекратит борьбу, пока не достигнет всех поставленных целей.

Ранее Нетаньяху назвал последние дни началом конца для ХАМАСА, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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