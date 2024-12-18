СМИ: ХАМАС готово передать Израилю около 30 заложников
Палестинское движение ХАМАС готово передать Израилю около 30 заложников и тел погибших. Об этом сообщает близкое к радикалам агентство Maan.
По его данным, речь идёт о первом этапе возможного соглашения об обмене удерживаемых лиц. Обменять заложников ХАМАС планирует на плестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, в том числе осуждённых пожизненно.
В сообщении Maan говорится, что радикалы готовы отдать палестинскую часть КПП «Рафах» под наблюдение Палестинской национальной автономии (ПНА) при контроле Египта.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил жестокой расплатой ответственным за удержание заложников в секторе Газа, если людей не освободят до его инаугурации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Будущий спецпосланник Трампа уверен в готовности России и Украины к переговорам
- Глеб Калюжный озвучит персонажа в анимационном сериале «Киберслав»
- В Екатеринбурге выявлены два случая ботулизма из-за зараженных консервов
- Женщина погибла в карете скорой после столкновения поездов в Мурманской области
- Анна Седокова оплатит транспортировку тела бывшего мужа Яниса Тиммы в Латвию
- Эксперт назвал главные подарки на Новый год в России
- ПВО России сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
- В Москве задержан подозреваемый в поджоге служебной машины
- Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова выступят в «Джазе на воде»
- Зеленский допустил, что вновь будет смешить людей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru