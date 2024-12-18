СМИ: ХАМАС готово передать Израилю около 30 заложников

По его данным, речь идёт о первом этапе возможного соглашения об обмене удерживаемых лиц. Обменять заложников ХАМАС планирует на плестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, в том числе осуждённых пожизненно.

В сообщении Maan говорится, что радикалы готовы отдать палестинскую часть КПП «Рафах» под наблюдение Палестинской национальной автономии (ПНА) при контроле Египта.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил жестокой расплатой ответственным за удержание заложников в секторе Газа, если людей не освободят до его инаугурации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

