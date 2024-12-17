Хаменеи пригрозил Израилю уничтожением из-за вторжения в Сирию

Израиль из-за вторжения в Сирию потерпит сокрушительное поражение, исламское сопротивление продолжит борьбу. Об этом рассказал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

По его словам, США, израильский «сионистский режим» и их партнеры продолжают совершать преступления, пользуясь событиями в Сирии, и пытаются представить смену власти в республике как конец сопротивления. Аятолла назвал это грубейшей ошибкой.

«Сектор Газа и Ливан продолжают борьбу. Израиль вторгся на сирийскую землю, чтобы окружить и уничтожить силы [ливанской организации] "Хезболла". Но уничтожен будет именно Израиль», — подчеркнул Хаменеи.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля вошла в буферную зону на границе с Сирией и в «ряде других мест» для обеспечения безопасности поселений Голанских высот.

