Хаменеи пригрозил Израилю уничтожением из-за вторжения в Сирию
Израиль из-за вторжения в Сирию потерпит сокрушительное поражение, исламское сопротивление продолжит борьбу. Об этом рассказал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
По его словам, США, израильский «сионистский режим» и их партнеры продолжают совершать преступления, пользуясь событиями в Сирии, и пытаются представить смену власти в республике как конец сопротивления. Аятолла назвал это грубейшей ошибкой.
«Сектор Газа и Ливан продолжают борьбу. Израиль вторгся на сирийскую землю, чтобы окружить и уничтожить силы [ливанской организации] "Хезболла". Но уничтожен будет именно Израиль», — подчеркнул Хаменеи.
Ранее стало известно, что армия обороны Израиля вошла в буферную зону на границе с Сирией и в «ряде других мест» для обеспечения безопасности поселений Голанских высот.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru