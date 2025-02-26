СМИ: Израиль хочет продлить перемирие и отсрочить решение конфликта в Газе
Израиль хочет на неопределенный срок продлить первый этап соглашения о режиме прекращения огня в секторе Газа и отсрочить окончательное урегулирование конфликта. Об этом пишет Financial Times.
Окончание первого этапа соглашения было запланировано на 1 марта. По данным источников газеты, за несколько дней до этой даты Тель-Авив уклонился от участия в обсуждении перехода к следующему этапу перемирия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет продлить первую часть сделки для освобождения десятков заложников, но избежать обязательств по окончательному урегулированию ситуации и выводу войск из Газы.
Как отметил источник, израильский премьер намерен добиваться продления перемирия на шесть недель. В то же время собеседники издания считают, что палестинское движение ХАМАС вряд ли согласится на условия Израиля и откажется продолжать освобождать пленных.
Ранее Тель-Авив отложил запланированное на 22 февраля освобождение свыше 600 палестинских заключенных, потребовав гарантировать освобождение следующих заложников и отказаться от «унизительных церемоний», напоминает РЕН ТВ.
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