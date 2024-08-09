Армия Израиля сообщила о ликвидации одного из командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в Ливане высокопоставленного командира палестинского движения ХАМАС Самера Махмуда аль-Хаджа. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ

В заявлении армии говорится, что израильский военный самолет нанес удар по территории Сайды, в результате чего был ликвидирован Самер Махмуд аль-Хадж, высокопоставленный командир ХАМАС в Ливане.

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Аль-Хадж был ответственен за организацию атак и запуск ракет из Ливана в Израиль.

Также сообщается, что ликвидированный представитель ХАМАС действовал в военном лагере в Сайде и, как утверждается, был ответственен за набор и подготовку новых бойцов для проведения атак на Израиль, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ПалестинаИзраильХамас

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