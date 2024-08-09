Армия Израиля сообщила о ликвидации одного из командиров ХАМАС
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в Ливане высокопоставленного командира палестинского движения ХАМАС Самера Махмуда аль-Хаджа. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ
В заявлении армии говорится, что израильский военный самолет нанес удар по территории Сайды, в результате чего был ликвидирован Самер Махмуд аль-Хадж, высокопоставленный командир ХАМАС в Ливане.
Аль-Хадж был ответственен за организацию атак и запуск ракет из Ливана в Израиль.
Также сообщается, что ликвидированный представитель ХАМАС действовал в военном лагере в Сайде и, как утверждается, был ответственен за набор и подготовку новых бойцов для проведения атак на Израиль, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия Израиля сообщила о ликвидации одного из командиров ХАМАС
- СМИ: Осужденный по делу Немцова Эскерханов помилован и участвует в спецоперации
- В Дагестане ищут мужчину в никабе, который открыл стрельбу по полиции
- Медведев: Россия ответит танками в Берлине на появление немецких под Курском
- США передадут Киеву ракеты Stinger и артиллерию на $125 млн
- Суд в Москве арестовал бывшего замгендиректора «Москонцерта» за взяточничество
- На борту разбившегося в Бразилии самолета были 58 пассажиров и 4 члена экипажа
- В Бразилии упал пассажирский самолет вместимостью до 68 человек
- На Украине начали выпускать банкноты с националистическим лозунгом
- ВСУ могли получить доступ к камерам в Курской области и узнать движение колонн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru