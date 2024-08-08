Глава Генштаба Израиля назвал нового руководителя политбюро «Хамаса» военной целью

Глава Генштаба Герци Халеви прокомментировал избрание нового руководителя политбюро ХАМАСа, сообщает Telegram-канал израильской армии.

ХАМАС избрало нового главу политбюро после убийства Хании

По его словам, никакой политический статус не снимает с Яхьи Синвара ответственность за нападение на Израиль 7 октября 2023 года. «Мы приложим все усилия, чтобы найти его, чтобы сделать его мишенью», — отметил глава Генштаба.

Ранее в Израиле заявили, что необходимо как можно скорее устранить нового главу политбюро палестинского движения ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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