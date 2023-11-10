СМИ: ХАМАС договорилось об обмене палестинок в Израиле на женщин из заложников
10 ноября 202316:26
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ХАМАС договорилось об обмене палестинок в Израиле на женщин из заложников
- Промпредприятие в Курской области загорелось после обстрела ВСУ
- Криптобиржа Binance с 15 ноября прекратит поддержку рублевых депозитов
- Экс-первая ракетка мира Осака возобновит карьеру в 2024 году
- Госдума рассмотрит поправки в УК РФ о наказаниях для добровольцев
- Ермак сравнил российско-украинский конфликт с забегом на сто метров
- В лесах Нижегородской области нашли схрон с мефедроном на 100 млн рублей
- Попова: завоз нового варианта коронавируса «пирола» в Россию неизбежен
- Zero People извинились за срыв концерта в Петербурге
- Фельдшера ВСУ приговорили к 30 годам колонии за расстрел мирных жителей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru