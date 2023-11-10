СМИ: ХАМАС договорилось об обмене палестинок в Израиле на женщин из заложников

Палестинское движение ХАМАС договорилось об обмене находящихся в тюрьмах Израиля палестинок и подростков на 100 женщин и детей из числа заложников, сообщает Al Hadath.

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ТЕГИ:ОбменЗаложникиИзраильПалестинаХамас

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