СМИ: хакеры взломали систему МВД Украины за день до военной операции РФ
Киберзлоумышленники уничтожили данные в сети украинского министерства внутренних дел за день до начала военной операции России, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По предварительным данным, хакеры похитили эти данные. Речь может идти об информации о коммуникациях и о передвижении людей внутри страны.
Масштаб ущерба для МВД неясен, так как ключевые чиновники были эвакуированы и специалисты по безопасности не смогли провести расследование.
Ранее киберзлоумышленники из группировки Anonymous заявили, что объявляют кибервойну против правительства России.
Кибератаки Anonymous могут быть опасны не только для российских телеканалов, но и для отечественных банков. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.
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