СМИ: хакеры взломали систему МВД Украины за день до военной операции РФ

По предварительным данным, хакеры похитили эти данные. Речь может идти об информации о коммуникациях и о передвижении людей внутри страны.

Масштаб ущерба для МВД неясен, так как ключевые чиновники были эвакуированы и специалисты по безопасности не смогли провести расследование.

Ранее киберзлоумышленники из группировки Anonymous заявили, что объявляют кибервойну против правительства России.

Кибератаки Anonymous могут быть опасны не только для российских телеканалов, но и для отечественных банков. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

