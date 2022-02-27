Портал госуслуг подвергся хакерской атаке
Портал госуслуг регистрирует беспрецедентную по масштабу кибератаку, сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры.
25 февраля было зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 терабайта. Отмечается, что все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности.
По данным министерства, данные пользователей портала госуслуг надежно защищены. При этом пользователи госуслуг могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов.
Кибератаки Anonymous могут быть опасны не только для российских телеканалов, но и для отечественных банков. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.
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