СМИ: Губернатор Флориды хочет баллотироваться в президенты США

По информации издания, политик считает, что имеет неплохие шансы стать кандидатом от Республиканской партии и в ходе праймериз опередить бывшего главу государства Дональда Трампа.

При этом уже объявивший о намерении участвовать в выборах в 2024 году Дональд Трамп осенью прошлого года заочно предостерегал потенциального конкурента от президентской кампании, пригрозив рассказать о нем "не очень лестные вещи".

Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

Ранее глава Белого дома Джо Байден назвал Дональда Трампа вероятным будущим президентом. Глава США добавил, что это нежелательный вариант развития событий. После этого Байден перекрестился.

