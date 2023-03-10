СМИ: Губернатор Флориды хочет баллотироваться в президенты США

Республиканец Рон Десантис, губернатор штата Флорида собирается баллотироваться в президенты на выборах 2024 года, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

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По информации издания, политик считает, что имеет неплохие шансы стать кандидатом от Республиканской партии и в ходе праймериз опередить бывшего главу государства Дональда Трампа.

При этом уже объявивший о намерении участвовать в выборах в 2024 году Дональд Трамп осенью прошлого года заочно предостерегал потенциального конкурента от президентской кампании, пригрозив рассказать о нем "не очень лестные вещи".

Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

Ранее глава Белого дома Джо Байден назвал Дональда Трампа вероятным будущим президентом. Глава США добавил, что это нежелательный вариант развития событий. После этого Байден перекрестился.

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ФОТО: РИА Новости / Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:СШАПрезидент СШАРеспубликанская Партия СШАВыборы в СШАФлорида
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