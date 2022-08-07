СМИ: Европа начнет соперничать с Азией за российский газ с приближением зимы
С приближением холодов Европа будет бороться с Азией за газ из Российской Федерации, пишет газета The Wall Street Journal.
Экономический подъем в Китае после кризиса из-за коронавируса или холодная зима в Азии - причины для соперничества за экспорт российского газа, которое вызовет рост цен на топливо, отмечает РИА Новости.
Издание полагает, что повышение стоимости СПГ повлияют на экономику стран Евросоюза, вызовут общественные волнения. Журналисты полагают, что в европейских странах могут смениться правительства, и они сломают западную коалицию, пишет Газета.ru.
Ранее член Совета Федерации Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что абсолютно вся промышленность в ЕС «встанет» без российского газа.
«Я бы не концентрировал внимание на теме "замерзнут - не замерзнут", а вообще, выживут или не выживут. Спать можно в спальных мешках, а греться у костра. Есть гораздо более серьезная проблема – без газа остановится вся промышленность, что означает смерть экономики Евросоюза. Это страшно. Не обладая большим количеством энергоресурсов, они их покупают за счет продажи своей продукции, а если не будет что продавать, то как покупать то, что им требуется? Дело даже не в российском газе, топливо можно купить где угодно, но почем и сколько? Получается, что прийти газу неоткуда», - сказал Климов.
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