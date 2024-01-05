СМИ: Гражданам Непала запретили работать в России и на Украине
Власти Непала запретили гражданам страны отправляться на заработки в Россию и Украину, сообщает Himalayan Times.
По данным издания, решение было принято в связи с тем, что многие из непальцев были завербованы для участия в российско-украинском конфликте.
Газета ссылается на департамент занятости Непала, который заявил о наличии сведений о гибели не менее 10 непальцев, а также пленении ещё четырёх граждан украинской стороной.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что на стороне Украины воевало 13,5 тысяч наемников из других стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru