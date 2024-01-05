СМИ: Гражданам Непала запретили работать в России и на Украине

По данным издания, решение было принято в связи с тем, что многие из непальцев были завербованы для участия в российско-украинском конфликте.

Газета ссылается на департамент занятости Непала, который заявил о наличии сведений о гибели не менее 10 непальцев, а также пленении ещё четырёх граждан украинской стороной.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что на стороне Украины воевало 13,5 тысяч наемников из других стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

