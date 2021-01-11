Судно «Академик Черский» покинуло зону достройки «Северного потока - 2»

По данным агентства, согласно данным глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic, судно направляется на восток.

Трубоукладчик «Академик Черский», простояв почти месяц недалеко от Калининграда, вернулся на место строительства участка газопровода «Северный поток-2» 6 января.

С 1 января вступили в силу санкции США, которые запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации «Северного потока-2». Чтобы выйти из проекта, им предоставляют 30 дней. В противном случае к таким организациям применяют ограничительные меры.



