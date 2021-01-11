Судно «Академик Черский» покинуло зону достройки «Северного потока - 2»
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое с прошлой недели занимается строительством финального участка газопровода «Северный поток - 2», покинуло место достройки. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, согласно данным глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic, судно направляется на восток.
Трубоукладчик «Академик Черский», простояв почти месяц недалеко от Калининграда, вернулся на место строительства участка газопровода «Северный поток-2» 6 января.
С 1 января вступили в силу санкции США, которые запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации «Северного потока-2». Чтобы выйти из проекта, им предоставляют 30 дней. В противном случае к таким организациям применяют ограничительные меры.
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