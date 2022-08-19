СМИ: Госдеп предупредил о проблемах при признании РФ «спонсором терроризма»

Государственный департамент предупредил американский конгресс о проблемах в случае признания России «страной — спонсором терроризма», сообщает Politico.

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По данным издания, чиновники внешнеполитического ведомства в последние дни изложили офисам Конгресса серьёзные проблемы с законодательной инициативой. Если решение будет принято, под угрозой окажутся стамбульские соглашения по вопросу продуктов.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты проверяют действия России на Украине на соответствие критериям «государства-спонсора терроризма», но считают, что она и так несет все издержки, связанные с таким статусом, сообщил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
ТЕГИ:ТерроризмГосдеп СШАСША
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