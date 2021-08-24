СМИ: Экс-президент Афганистана Карзай будет управлять страной вместе с талибами
Согласованы кандидатуры 7 из 12 членов совета, который будет руководить Афганистаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
В их число вошли представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), экс-президент Афганистана Хамид Карзай, глава МИД Ханиф Атмар и руководитель Совета национального согласия Абдулла Абдулла.
Также согласованы кандидатуры Абдул Гани Барадара, муллы Якуба, Халиля аль-Рахман Хаккани и лидера «Исламской партии Афганистана» Гульбеддина Хекматияра.
По словам источника, близкого к талибам, президент Ашраф Гани, бежавший из страны, не войдет в состав нового руководящего органа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- ФСБ России ликвидировала подпольную нарколабораторию в Крыму
- Сбросившему ребенка с пятого этажа кировчанину дали 18 лет колонии
- СМИ: Экс-президент Афганистана Карзай будет управлять страной вместе с талибами
- В Афганистане неизвестные угнали украинский самолет
- Минздрав обновил рекомендации по проведению вакцинации от коронавируса
- В Раде увидели в замене делегатов «Крымской платформы» плохой знак для Киева
- Опрос: 46% родителей рассказали, что их дети не притрагивались к учебе летом
- Как варить натуральный сыр? Российские фермеры – о любимом деле
- Российским туристам предложили слетать в Болгарию за 3,5 тысячи рублей
- Прокуратура проверит назвавшего красноярцев «ноющей кучей дерьма» чиновника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru