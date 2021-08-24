СМИ: Экс-президент Афганистана Карзай будет управлять страной вместе с талибами

Согласованы кандидатуры 7 из 12 членов совета, который будет руководить Афганистаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

В их число вошли представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), экс-президент Афганистана Хамид Карзай, глава МИД Ханиф Атмар и руководитель Совета национального согласия Абдулла Абдулла.

Также согласованы кандидатуры Абдул Гани Барадара, муллы Якуба, Халиля аль-Рахман Хаккани и лидера «Исламской партии Афганистана» Гульбеддина Хекматияра.

По словам источника, близкого к талибам, президент Ашраф Гани, бежавший из страны, не войдет в состав нового руководящего органа.

