СМИ: Германия перебросила элитный спецназ на Кипр из-за конфликта в секторе Газа

Газета отмечает, что ФРГ готовится к любому сценарию на Ближнем Востоке, и у страны должна быть возможность в случае чрезвычайной ситуации эвакуировать своих граждан под военной охраной.

Подразделение вместе со своим вооружением было переброшено на Кипр, там также находятся представители ВМС Германии, а также полицейский спецназ, имеющий квалификацию в освобождении заложников.

Ранее армия Израиля заявила о ликвидации одного из командиров ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

