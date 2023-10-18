СМИ: Германия перебросила элитный спецназ на Кипр из-за конфликта в секторе Газа

Германия перебросила элитные подразделения спецназа на Кипр для возможной операции по освобождению заложников из сектора Газа, пишет Bild со ссылкой на свои источники.

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Газета отмечает, что ФРГ готовится к любому сценарию на Ближнем Востоке, и у страны должна быть возможность в случае чрезвычайной ситуации эвакуировать своих граждан под военной охраной.

Подразделение вместе со своим вооружением было переброшено на Кипр, там также находятся представители ВМС Германии, а также полицейский спецназ, имеющий квалификацию в освобождении заложников.

Ранее армия Израиля заявила о ликвидации одного из командиров ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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