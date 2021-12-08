Главой МИД Германии стала противница «Северного потока — 2»
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назначил на пост министра иностранных дел страны сопредседателя партии «Союз-90»/«Зелёные» Анналену Бербок, сообщает РИА Новости.
Политик известна тем, что неоднократно заявляла о необходимости отказаться от угольной энергетики и развивать возобновляемые источники энергии.
Кроме того, Бербок неоднократно высказывалась против газопровода «Северный поток — 2».
Ранее депутаты германского парламента избрали новым канцлером социал-демократа Олафа Шольца, за него проголосовали 395 депутатов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 752 / сут.
Умерли
285 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+36 976 / сут.
- Главой МИД Германии стала противница «Северного потока — 2»
- Сразу три проекта ИРИ стали лауреатами Премии Рунета 2021
- Кабмин выделит на повышение зарплат бюджетников 12 млрд рублей
- СМИ: Власти примут решение о QR-кодах в зависимости от коллективного иммунитета
- Иммунолог развеял главный миф о штамме «Омикрон»
- Бывшая жена Потанина добивается половины его доли в «Норникеле»
- США могут присоединиться к «нормандскому формату»
- Банкир посоветовал экстренно избавляться от аннулированных карт и счетов
- Сообщивший 18 раз о ложном минировании аэропорта Хабаровска приговорен к пяти годам колонии
- В парламенте Турции депутаты подрались с оппозиционерами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru