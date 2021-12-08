Главой МИД Германии стала противница «Северного потока — 2»

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назначил на пост министра иностранных дел страны сопредседателя партии «Союз-90»/«Зелёные» Анналену Бербок, сообщает РИА Новости.

Кремль рассчитывает, что позиция Германии по «Северному потоку – 2» не изменится

Политик известна тем, что неоднократно заявляла о необходимости отказаться от угольной энергетики и развивать возобновляемые источники энергии.

Кроме того, Бербок неоднократно высказывалась против газопровода «Северный поток — 2».

Ранее депутаты германского парламента избрали новым канцлером социал-демократа Олафа Шольца, за него проголосовали 395 депутатов.

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ФОТО: Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зеленые" Анналена Бербок
ТЕГИ:Северный Поток-2МинистрыМИДФРГ
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