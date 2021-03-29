СМИ: Глава МИД Бразилии ушел в отставку из-за задержки вакцинации

Глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу ушел в отставку после того, как парламент раскритиковал его работу из-за нехватки вакцин для профилактики COVID-19. Об этом пишет «Свободная пресса».

Официальной информации об отставке министра от правительства не поступало. Задержки поставок вакцин от коронавируса совпали с масштабным ростом заболеваемости в Бразилии. Парламент обвинил в этом Араужу.

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С начала эпидемии в Бразилии зарегистрировали свыше 12,5 миллионов случаев заражения. Из них 312 тысяч человек скончались.


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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусВакцина
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