СМИ: Глава МИД Бразилии ушел в отставку из-за задержки вакцинации

Глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу ушел в отставку после того, как парламент раскритиковал его работу из-за нехватки вакцин для профилактики COVID-19. Об этом пишет «Свободная пресса».

Официальной информации об отставке министра от правительства не поступало. Задержки поставок вакцин от коронавируса совпали с масштабным ростом заболеваемости в Бразилии. Парламент обвинил в этом Араужу.