Бразилия подписала контракт о закупке вакцин Pfizer и Janssen
Бразилия подписала контракт о закупке вакцин от коронавируса с компаниями США Pfizer и Janssen. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава страны Эдуарда Пазуэллу.
Отмечается, что контракт предполагает поставку 100 млн доз препарата Pfizer и 38 млн доз вакцины Janssen до конца года. Первая партия Pfizer объемом в 1 млн доз ожидается в апреле. Поставки Janssenв страну начнутся во втором полугодии.
Ранее 12 марта сообщалось, что Минздрав Бразилии заявил о покупке российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Поставки запланированы на вторую четверть 2021 года.
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