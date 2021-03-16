Бразилия подписала контракт о закупке вакцин Pfizer и Janssen

Бразилия подписала контракт о закупке вакцин от коронавируса с компаниями США Pfizer и Janssen. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава страны Эдуарда Пазуэллу.

Отмечается, что контракт предполагает поставку 100 млн доз препарата Pfizer и 38 млн доз вакцины Janssen до конца года. Первая партия Pfizer объемом в 1 млн доз ожидается в апреле. Поставки Janssenв страну начнутся во втором полугодии.

Ранее 12 марта сообщалось, что Минздрав Бразилии заявил о покупке российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Поставки запланированы на вторую четверть 2021 года.

